Ученый Крючков предупредил об опасности снижения коллективного иммунитета от COVID-19

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Жители России стали уделять меньше внимания пандемии
коронавируса. Почему опасно снижение коллективной защиты от инфекции, рассказал
иммунолог Николай Крючков.
Коронавирус не является сезонным гриппом. И чтобы добиться
настоящей победы, необходимо достигнуть уровень коллективного иммунитета до
85%. Но этот показатель начал уменьшаться и приблизился к 53%, пишет радио Sputnik.
«Понятно, что чем ниже коллективный иммунитет, тем популяция
менее устойчива к подобным вирусным цунами. Даже если у нас будет коллективный
иммунитет 70 процентов, то останется вероятность новых вспышек, но с разными
последствиями. Чем выше у нас коллективный иммунитет, тем меньше будет
летальных случаев на количество заразившихся и тем меньше будет риск попадания
людей в реанимацию. То есть последствий COVID-19 будет значительно меньше», —
отметил иммунолог.
Чтобы поддерживать иммунитет и количество защитных антител,
нужно делать повторную прививку. Ученый Крючков призвал не пренебрегать
вакцинацией и проходить ее вне зависимости от событий в мире.