Ученый Крючков предупредил об опасности снижения коллективного иммунитета от COVID-19

«Понятно, что чем ниже коллективный иммунитет, тем популяция

менее устойчива к подобным вирусным цунами. Даже если у нас будет коллективный

иммунитет 70 процентов, то останется вероятность новых вспышек, но с разными

последствиями. Чем выше у нас коллективный иммунитет, тем меньше будет

летальных случаев на количество заразившихся и тем меньше будет риск попадания

людей в реанимацию. То есть последствий COVID-19 будет значительно меньше», —

отметил иммунолог.