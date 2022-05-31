Ученые Высшей инженерной школы Университета Тохоку разработали прочный имитатор человеческой кости

Инновационный материал, максимально соответствующий физическим характеристикам человеческой кости, разработала группа ученых из Высшей инженерной школы Университета Тохоку и Института исследования материалов (IMR), Центра J-PARC, Японского агентства по атомной энергии и Чешской академии наук.
Современные технологии позволяют создать протезы суставов из прочных и износостойких материалов. Главная проблема их применения заключается в том, что кость в месте крепления зачастую перетирается и изнашивается из-за постоянной нагрузки, передает Planet Today.
Японские специалисты создали новый материал, в основу которого вошли кобальт и хром. Их сплав в определенной пропорции дает максимально соответствующее физическим характеристикам человеческой кости вещество. После деформации оно способно восстановить форму на 17%.