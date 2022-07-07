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Ученые Варшавского медуниверситета обнаружили следы онкологии у древней мумии

Ученые Варшавского медуниверситета обнаружили следы онкологии у древней мумии
pxhere.com

Серьезные дефекты лицевых костей у древнеегипетской мумии были обнаружены специалистами из Варшавского медицинского университета. Ученые высказали предположение, что причиной могло быть серьезное онкологическое заболевание.

Около века исследователи были уверены, что останки в саркофаге принадлежали жрецу Хор-Джути. Но в 2016 ученые выяснили, что в древности мумифицировали беременную девушку, передает Planet Today.

Недавно ученые снова вернулись к изучению артефакта. При исследовании черепа с помощью 3D-печати специалисты заметили дефекты на костях в области носа.

«Заключения рентгенологов, основанные на компьютерной томографии, указывают на возможность изменений в костях по неопластическим причинам», — пояснил профессор Рафал Штец. 

Принимая в расчет, что девушка умерла в молодом возрасте, ученые предположили, что она страдала тяжелой формой рака носоглотки. Возраст мумии превышает две тысячи лет.

древнеегипетская мумия древний египет мумия онкология
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