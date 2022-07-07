Ученые Варшавского медуниверситета обнаружили следы онкологии у древней мумии

Серьезные дефекты лицевых костей у древнеегипетской мумии были обнаружены специалистами из Варшавского медицинского университета. Ученые высказали предположение, что причиной могло быть серьезное онкологическое заболевание.
Около века исследователи были уверены, что останки в саркофаге принадлежали жрецу Хор-Джути. Но в 2016 ученые выяснили, что в древности мумифицировали беременную девушку, передает Planet Today.
Недавно ученые снова вернулись к изучению артефакта. При исследовании черепа с помощью 3D-печати специалисты заметили дефекты на костях в области носа.
«Заключения рентгенологов, основанные на компьютерной томографии, указывают на возможность изменений в костях по неопластическим причинам», — пояснил профессор Рафал Штец.
Принимая в расчет, что девушка умерла в молодом возрасте, ученые предположили, что она страдала тяжелой формой рака носоглотки. Возраст мумии превышает две тысячи лет.