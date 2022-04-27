Ученые Университетской больницы Цюриха связали занятия спортом с риском развития рака

Исследование на данную тему провели ученые из Университетской больницы Цюриха. Они изучили информацию о более чем двух тысячах пациентов из Швейцарии, Франции, Германии, Австрии и Португалии. Во время опыта специалисты подвергали испытуемых комбинации высоких доз витамина D, омега-3 и домашней программы физических тренировок.