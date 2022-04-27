Ученые Университетской больницы Цюриха связали занятия спортом с риском развития рака

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Существует связь между риском развития онкологических заболеваний и физической активностью. Об этом говорится в материале издания Frontiers in Aging.
Исследование на данную тему провели ученые из Университетской больницы Цюриха. Они изучили информацию о более чем двух тысячах пациентов из Швейцарии, Франции, Германии, Австрии и Португалии. Во время опыта специалисты подвергали испытуемых комбинации высоких доз витамина D, омега-3 и домашней программы физических тренировок.
В результате ученые пришли к выводу, что подобная схема способна значительно сократить вероятность возникновения рака. По их словам, риски развития онкологических заболеваний у испытуемых сократились на 61%.
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