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    Ученые Университетской больницы Цюриха связали занятия спортом с риском развития рака

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Ученые Университетской больницы Цюриха связали занятия спортом с риском развития рака

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    pixabay.com

    Существует связь между риском развития онкологических заболеваний и физической активностью. Об этом говорится в материале издания Frontiers in Aging.

    Исследование на данную тему провели ученые из Университетской больницы Цюриха. Они изучили информацию о более чем двух тысячах пациентов из Швейцарии, Франции, Германии, Австрии и Португалии. Во время опыта специалисты подвергали испытуемых комбинации высоких доз витамина D, омега-3 и домашней программы физических тренировок.

    В результате ученые пришли к выводу, что подобная схема способна значительно сократить вероятность возникновения рака. По их словам, риски развития онкологических заболеваний у испытуемых сократились на 61%.

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