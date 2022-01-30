Ученые Университета Сунь Ятсена определили биологический возраст людей по глазному дну

Ученые Университета Сунь Ятсена определили биологический возраст людей по глазному дну Новости
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Международная группа ученых из Университета Сунь Ятсена и Мельбурнского университета разработали алгоритм для вычисления биологического возраста человека по состоянию его глазного дна. Об этом сообщило информационное агентство Синьхуа.

Изображения глазного дна позволяют медицинским специалистам диагностировать определенные заболевания. Как утверждают ученые из Китая и Австралии, по его состоянию также можно определить биологический возраст человека и спрогнозировать риск преждевременной смерти.

В рамках исследования специалисты использовали 80 169 изображений глазного дна для обучения искусственного интеллекта. Согласно результатам проведенных проверок, алгоритм смог определить возраст людей с точностью до 3,5 года. При этом увеличение разрывов между возрастом «по паспорту» и возрастом, установленным алгоритмом, чаще всего было связано с риском ранней смерти.

 
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