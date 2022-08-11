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Ученые Университета штата Иллинойс создали антибиотик, эффективный против 300 видов супербактерий

Ученые Университета штата Иллинойс создали антибиотик, эффективный против 300 видов супербактерий
unsplash.com

Химическое соединение, которое подавляет размножение устойчивых к лекарствам супербактерий, синтезировали ученые из Университета штата Иллинойс.

Исследователи модифицировали антибиотик, действующий против грамположительных бактерий, чтобы он мог бороться с возбудителями пневмонии, инфекций кровотока и мочевыводящих путей, пишет ACS Central Science.

Структурно измененный антибиотик оказался эффективен против более чем 300 клинических изоляторов, устойчивых к лекарственным препаратам. Вещество подавляло активность фермента FabI, катализирующего биосинтез жирных кислот у бактерий.

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