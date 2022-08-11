Ученые Университета штата Иллинойс создали антибиотик, эффективный против 300 видов супербактерий

Структурно измененный антибиотик оказался эффективен против более чем 300 клинических изоляторов, устойчивых к лекарственным препаратам. Вещество подавляло активность фермента FabI, катализирующего биосинтез жирных кислот у бактерий.

Исследователи модифицировали антибиотик, действующий против грамположительных бактерий, чтобы он мог бороться с возбудителями пневмонии, инфекций кровотока и мочевыводящих путей, пишет ACS Central Science.