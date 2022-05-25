Ученые Университета Сэнт-Эндрюса подтвердили отсутствие темной материи во Вселенной

Гипотеза о существовании темной материи была выдвинута еще Альбертом Эйнштейном, однако за последние десятилетия ученым так и не удалось доказать ее состоятельность. В то же время число критиков предположения Эйнштейна в научной среде ежегодно лишь увеличивается. По мнению авторов нового исследования, новым доказательством несостоятельности теория великого физика является результат анализа карликовой галактики, получившей название AGC 114905. Как сообщает издание Planet Today, внимание ученых привлекла скорость вращения газа в этой галактике.