Ученые Университета Сэнт-Эндрюса подтвердили отсутствие темной материи во Вселенной

Международная группа ученых-физиков под руководством специалистов из Университета Сэнт-Эндрюса изучила снимки карликовой галактики AGC 114905. Анализ позволил им сформулировать новый аргумент в пользу теорию об отсутствии темной материи во Вселенной.
Гипотеза о существовании темной материи была выдвинута еще Альбертом Эйнштейном, однако за последние десятилетия ученым так и не удалось доказать ее состоятельность. В то же время число критиков предположения Эйнштейна в научной среде ежегодно лишь увеличивается. По мнению авторов нового исследования, новым доказательством несостоятельности теория великого физика является результат анализа карликовой галактики, получившей название AGC 114905. Как сообщает издание Planet Today, внимание ученых привлекла скорость вращения газа в этой галактике.
Ученые подробно проанализировали полученные ранее радиоизображения галактики. Исследователи выяснили, что газ в данной галактике вращается со скоростью, не соответствующей той, что должна наблюдаться при условии существования темной материи во Вселенной. Таким образом, классическая теория физики не работает для Вселенной, считают они. По мнению ученых, более эффективной и состоятельной является теория MOND — модифицированная динамика Ньютона.