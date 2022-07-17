Ученые Университета Нагоя представили новый способ прогнозирования цунами

Группа специалистов Университета Нагоя, расположенного в Японии, представила новый способ прогнозирования цунами. Они предложили отслеживать возмущения в ионосфере — верхнем слое атмосферы.
Подробное описание научного исследования было приведено в издании Earth, Planets and Space. Согласно тексту публикации ученых, цунами деформирует нижние слои атмосферы, порождая звуковые и гравитационные волны. В свою очередь данные волны вызывают возмущения в ионосфере. Отмечается, что данное природное явление часто становится причиной появления радиопомех и сбоев в работе GPS-навигаторов.
Как утверждают авторы научной работы, на возможность прогнозирования цунами по возмущениям в ионосфере указали результаты анализа данных, полученных после извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Вызванные извержением волны атмосферного давления распространились вплоть до берегов Японии. При этом отмечается, что изменения в электрических полях были зафиксированы задолго до прибытия цунами.