Ученые Университета Нагоя представили новый способ прогнозирования цунами

Как утверждают авторы научной работы, на возможность прогнозирования цунами по возмущениям в ионосфере указали результаты анализа данных, полученных после извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Вызванные извержением волны атмосферного давления распространились вплоть до берегов Японии. При этом отмечается, что изменения в электрических полях были зафиксированы задолго до прибытия цунами.