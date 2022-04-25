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    Ученые университета Лестера: женщины полностью выздоравливают от COVID-19 на 33% реже мужчин

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Ученые университета Лестера: женщины полностью выздоравливают от COVID-19 на 33% реже мужчин

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    pixabay.com/PD

    Только около четверти перенесших COVID-19 чувствуют себя
    выздоровевшими спустя год, а вот женщины полностью восстанавливаются на треть
    реже по сравнению с мужчинами.

    Исследователи изучили состояние здоровья 2320 человек, которые
    выписались из больницы после коронавируса, а затем еще раз через пять месяцев и
    год состояние 807 из них.

    Выяснилось, что через пять месяцев 26% пациентов чувствовали
    себя так же, как до болезни. А вот спустя год это число достигло 28,9%. Ученые
    Университета Лестера сообщили об этом в статье для журнала The Lancet
    Respiratory Medicine.

    Интересно, что у женщин вероятность полного восстановления
    оказалась на 33% ниже. Также на 58% ниже она наблюдалась у тех пациентов, кому
    понадобилась искусственная вентиляция легких.

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