Ученые университета Лестера: женщины полностью выздоравливают от COVID-19 на 33% реже мужчин

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Только около четверти перенесших COVID-19 чувствуют себя
выздоровевшими спустя год, а вот женщины полностью восстанавливаются на треть
реже по сравнению с мужчинами.
Исследователи изучили состояние здоровья 2320 человек, которые
выписались из больницы после коронавируса, а затем еще раз через пять месяцев и
год состояние 807 из них.
Выяснилось, что через пять месяцев 26% пациентов чувствовали
себя так же, как до болезни. А вот спустя год это число достигло 28,9%. Ученые
Университета Лестера сообщили об этом в статье для журнала The Lancet
Respiratory Medicine.
Интересно, что у женщин вероятность полного восстановления
оказалась на 33% ниже. Также на 58% ниже она наблюдалась у тех пациентов, кому
понадобилась искусственная вентиляция легких.
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