Ученые Университета Флиндерса проследили изменение мозга двоякодышащих рыб в ходе эволюции

Изучение эволюции двоякодышащих рыб поможет специалистам более полно представить, как и почему вышли на сушу первые четвероногие животные. Об этом сообщили ученые из австралийского Университета Флиндерса.
Эксперты сравнили черепа ископаемых двоякодышащих рыб, возраст которых насчитывает около 400 млн лет, и современных наземных позвоночных. Ведущий автор исследования доктор Элис Клемент отметила, что главный орган подводных обитателей продолжал развиваться на протяжении всего периода эволюции, сообщает Planet Today.
«Они, вероятно, больше полагались на свое обоняние, а не на зрение, чтобы ориентироваться в окружающей среде. Это совершенно не похоже на других рыб, которые используют зрение намного эффективнее», — пояснила Элис Клемент.
По словам ученых, изучение мозга двоякодышащих рыб поможет более реально представить, как именно выглядел мозг давних наземных предков современного человека. В частности, ученые смогут ответить на вопрос, какие чувства помогали им выживать.