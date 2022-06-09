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Ученые Стэнфорда предложили найти природные решения для защиты от повышения уровня моря

Ученые Стэнфорда предложили найти природные решения для защиты от повышения уровня моря
pxhere.com

Природные решения, такие как сохранение болот и восстановление пляжей, могут защитить от повышения уровня моря наравне с бетонными дамбами, рассказали ученые из Стэнфорда.

В данный момент такие заявления звучат спорно, но подобные предложения могут показать свою эффективность в будущем. Естественная защита от повышения уровня моря смягчит последствия климатических изменений, пишет Planet Today.

В скором времени природные решения будут внедрены. Часть предложений ученых находится на стадии планирования. В дальнейшем все варианты помогут удерживать уровень моря на нормальной отметке.

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