Ученые Стэнфорда предложили найти природные решения для защиты от повышения уровня моря

Природные решения, такие как сохранение болот и восстановление пляжей, могут защитить от повышения уровня моря наравне с бетонными дамбами, рассказали ученые из Стэнфорда.
В данный момент такие заявления звучат спорно, но подобные предложения могут показать свою эффективность в будущем. Естественная защита от повышения уровня моря смягчит последствия климатических изменений, пишет Planet Today.
В скором времени природные решения будут внедрены. Часть предложений ученых находится на стадии планирования. В дальнейшем все варианты помогут удерживать уровень моря на нормальной отметке.