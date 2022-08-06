Ученые СПбГУ разработали нейросеть для высокоточной диагностики эпилепсии

Созданная российскими учеными нейросеть способна с точностью до 80% распознавать бессудорожную эпилепсию по результатам электроэнцефалографии.
Разработкой программы занимались представители СПбГУ, НМХЦ имени Н. И. Пирогова, Университета Иннополис и БФУ ФУ имени Иммануила Канта и научно-производственной компании «Иммерсмед». Первыми в мире они применили для этого теорию экстремальных значений.
«С математической точки зрения эпилептические приступы сравнимы с такими экстремальными событиями, как тропические ливни или волны-убийцы в океане, которые тоже невозможно спрогнозировать», — цитирует пресс-служба вуза ведущего научного сотрудника кафедры теоретической кибернетики СПбГУ Александра Храмова.
Новую нейросеть уже тестируют НМХЦ имени Н. И. Пирогова. В планах ученых доработать ее до показателя эффективности в 95%, после чего алгоритм можно будет запускать непосредственно в работу с пациентами.