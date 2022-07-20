Ученые Питтсбургского университета заявили о способности стареющих клеток превращаться в «зомби»

Стареющие клетки человеческого организма способны превращаться в «зомби» при сокращении теломер. Об этом заявили сотрудники Питтсбургского университета (США). Они рассказали об особенностях таких клеток.
Ученые напомнили, что теломеры представляют собой особые защитные участки, расположенные на концах хромосом. Со временем эти участки становятся короче, что обусловлено особенностями процесса клеточного деления. Как утверждают авторы научной работы, некоторые клетки с короткими теломерами могут превращаться в раковые клетки. Другие же клетки запускают «зомби-режим», сообщает издание Planet Today.
Авторы научной работы подчеркивают, что клетки-«зомби» в некоторых случаях могут быть полезными, так как они привлекают к себе особые клетки иммунной системы, предотвращающие образование опухолей. Однако переход клеток в «зомби-режим» также способствует развитию воспалений в организме, что повышает риск появления хронических заболеваний.