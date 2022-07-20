Ученые Питтсбургского университета заявили о способности стареющих клеток превращаться в «зомби»

Авторы научной работы подчеркивают, что клетки-«зомби» в некоторых случаях могут быть полезными, так как они привлекают к себе особые клетки иммунной системы, предотвращающие образование опухолей. Однако переход клеток в «зомби-режим» также способствует развитию воспалений в организме, что повышает риск появления хронических заболеваний.