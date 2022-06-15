Ученые опасаются затопления Ростовской области Азовским морем

Как полагают ученые ЮНЦ РАН, в ближайшие несколько десятилетий Азовское море может поглотить значительную часть Ростовской области. Также может пострадать от водной стихии и Краснодарский край.
Группа экспертов под руководством доктора географических наук Сергея Бердникова, опираясь на данные проведенного исследования, установила, что берег моря разрушается от двух факторов: естественного и искусственного, передает портал «Привет-Ростов.ру». Берег по большей части состоит из рыхлых и малоустойчивых пород, которые легко разрушаются.
Разумеется, заметную роль играет и человеческий фактор. Распахивается прибрежная зона, создаются несанкционированные карьеры, например, для добычи песка, строится портовая инфраструктура.
За последние 50 лет Азовское море поглотило порядка 50 гектаров суши. Ученые считают, что время бить тревогу и проводить работы по укреплению берега на регулярной основе.