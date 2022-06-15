Ученые опасаются затопления Ростовской области Азовским морем

Группа экспертов под руководством доктора географических наук Сергея Бердникова, опираясь на данные проведенного исследования, установила, что берег моря разрушается от двух факторов: естественного и искусственного, передает портал «Привет-Ростов.ру». Берег по большей части состоит из рыхлых и малоустойчивых пород, которые легко разрушаются.