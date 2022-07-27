Ученые NOAA обнаружили похожие на рукотворные отверстия на дне Атлантического океана

Специалисты NOAA предложили пользователям Сети высказать свои догадки на этот счет. Однако после этого обсуждения вопросов стало еще больше. Одни считают, что отверстия сделали те, кто брал образцы керна, другие связали необычную находку с глубоководными гидротермальными источниками.