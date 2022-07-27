Ученые NOAA обнаружили похожие на рукотворные отверстия на дне Атлантического океана

Необычную линию из отверстий, сделанных на одинаковом расстоянии друг от друга, обнаружили на дне Атлантического океана. Американские ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) допустили, что следы могли оставить люди.
Исследователи обратили внимание на отверстия на глубине четырех километров под водой. Особый интерес вызвала их упорядоченность, добиться которой чаще всего можно только техногенным путем, передает Planet Today.
Специалисты NOAA предложили пользователям Сети высказать свои догадки на этот счет. Однако после этого обсуждения вопросов стало еще больше. Одни считают, что отверстия сделали те, кто брал образцы керна, другие связали необычную находку с глубоководными гидротермальными источниками.
Завкафедрой ихтиологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Касумян ранее объяснил, почему в морях увеличилось количество акул, и они стали нападать на людей. Это связано с ухудшением рациона, в результате чего хищники вынуждены искать новые источники пропитания, сообщает телеканал «360».