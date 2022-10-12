Ученые нашли лекарство, которое позволит избежать постковидных осложнений

Однако исследование, в рамках которого пациентам давали глюкокортикоиды в сочетании с противовирусными препаратами, показало, что умифеновир помогает добиться стойкой ремиссии. Воздействие препарата направлено на белки вируса, благодаря чему тормозится вирусное размножение.