Ученые нашли лекарство, которое позволит избежать постковидных осложнений

Риск возникновения постковидных осложнений можно снизить за счет приема лекарства с действующим веществом умифеновир. Такое открытие сделали международные ученые.
Переболевшие коронавирусом люди часто жалуются на различные последствия инфекции, например, парализующую слабость, проблемы с памятью, одышку, хроническую усталость. Как выяснилось, в основе постковидного синдрома находятся инфицированные жировые ткани, из-за чего происходит воспалительная реакция, сообщает NEWS.ru.
Однако исследование, в рамках которого пациентам давали глюкокортикоиды в сочетании с противовирусными препаратами, показало, что умифеновир помогает добиться стойкой ремиссии. Воздействие препарата направлено на белки вируса, благодаря чему тормозится вирусное размножение.