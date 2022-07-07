Ученые NASA получили данные по составу и свойствам материи «астероида судного дня»

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Специалисты NASA опубликовали первые сведения по структуре и свойствам материи астероида Бенну, полученные в момент посадки зонда OSIRIS-REx на поверхность небесного тела. Эти замеры указали на низкую плотность пород астероида и на наличие в них минералов, взаимодействовавших с водой.





«Спектроскопический анализ точки посадки OSIRIS-REx в регионе Найтингейл показывает, что его материя содержит в себе органику, карбонаты, магнетит и соединения воды и различных силикатов. В общей сложности, нам удалось собрать свыше 250 г материи астероида, которые будут доставлены на Землю в 2023 году», – говорится в исследовании.

Американский зонд OSIRIS-REx был успешно выведен на орбиту в сентябре 2016 года в рамках миссии по сближению и сбору образцов с поверхности астероида Бенну (1999 RQ36), который считался в недавнем прошлом одной из главных космических угроз для существования жизни на Земле. Зонд достиг небесного тела в начале декабря 2018 года.

В октябре 2020 года зонд совершил успешную посадку на поверхность «астероида судного дня» в точке, получивший имя Nightingale. Аппарат NASA собрал образцы материи и детально изучил структуру и свойства Бенну с максимально близкого расстояния при помощи бортовых спектроскопов, камер и других научных инструментов.

Группа американских и японских планетологов под руководством Данте Лауретты, научного руководителя миссии OSIRIS-Rex в NASA, воспользовалась этими сведениями для детального изучения свойств и структуры астероида еще до того, как OSIRIS-REx сблизится с Землей в сентябре 2023 года и сбросит на нее капсулу с собранными образцами.

Проведенный Лауреттой и его коллегами анализ данных раскрыл несколько интересных особенностей астероида. В частности, ученые обнаружили, что его материя является очень рыхлой – ее плотность составляет всего 500-700 кг на кубический метр, что в несколько раз ниже аналогичного показателя для земных горных пород.

В свою очередь, анализ спектра собранных образцов пород Бенну указал на то, что в его недрах присутствует органика и существенные запасы минералов, которые возникли в результате взаимодействия первичной материи Солнечной системы с жидкой водой. По словам исследователей, это делает собранные OSIRIS-REx образцы особенно интересными для изучения.

Кроме того, ученые измерили точную массу собранных образцов. Роботизированной руке зонда удалось захватить более 250 грамм материи, причем существенную часть этих запасов составляют образцы глубинных пород, отличающиеся по цвету и структуре от приповерхностных слоев. Последующее изучение и сравнение состава этих двух типов пород, как надеются ученые, поможет понять, как меняется структура первичной материи Солнечной системы под действием солнечного ветра и космических лучей.