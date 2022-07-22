Ученые Мюнхенского университета впервые создали нанодвигатель на основе ДНК-оригами

Молекулярный наномотор на основе ДНК-оригами впервые удалось создать немецким ученым из Мюнхенского университета.
ДНК-оригами представляют собой сложные структуры из множества молекул, которые формируются искусственным способом. С их помощью специалисты смогли соорудить своего рода мотор, пишет Planet Today.
Ученые под руководством Генриха Дитца использовали ДНК-оригами для создания уникального нанодвигателя, который состоит из трех узлов — роторного рычага, платформы и основания. Главная фишка двигателя заключается в возможности контролировать его скорость и направление вращения.