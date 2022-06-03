Ученые Мюнхенского университета создали бессменный искусственный сердечный клапан

Для создания уникального сердечного клапана используется биоразлагаемый полимер, который важен для печати каркаса. Затем с помощью компьютера прорабатывается высокоточная структурированная матрица, которая позволяет индивидуально настроить остальные участки органа. Но его особенность состоит в том, что в искусственном клапане могут прорастать живые клетки.