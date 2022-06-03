Ученые Мюнхенского университета создали бессменный искусственный сердечный клапан

Команда международных ученых под руководством специалистов из Мюнхенского университета разработала искусственный сердечный клапан, который не потребуется заменять.
Исследователи смогли усовершенствовать технологию создания искусственных клапанов сердца, использовав современные возможности биоинженерии. Используемые ранее аппараты предназначались для недолгого использования, а впоследствии снова возникала необходимость в хирургическом вмешательстве.
«Наше изобретение должно помочь детям с искусственными клапанами. В настоящее время через каждые несколько лет требуются повторные операции, так как ребенок растет, а биопротез — нет», — цитирует разработчиков Planet Today.
Для создания уникального сердечного клапана используется биоразлагаемый полимер, который важен для печати каркаса. Затем с помощью компьютера прорабатывается высокоточная структурированная матрица, которая позволяет индивидуально настроить остальные участки органа. Но его особенность состоит в том, что в искусственном клапане могут прорастать живые клетки.