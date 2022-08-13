Ученые Медико-генетического центра Genotek установили, что 0,2% россиян страдают гиперхолестеринемией

Семейная гиперхолестеринемия является одним из самых распространенных заболеваний в мире. Ученые Медико-генетического центра Genotek установили, что им страдают двое из тысячи россиян.
Данная патология характеризуется уровнем содержания в крови «плохого холестерина» выше 4,6 ммоль/л, когда норма составляет 3 моль/л. Заболевание относится к наследственной группе. Плохая утилизация холестерина приводит к ускоренному прогрессированию атеросклероза и сопутствующих заболеваний, передает издание «Вести Подмосковья».
«Человек может унаследовать мутацию от одного родителя (гетерозиготная форма) или от обоих (гомозиготная форма)», — сообщил директор по продукту центра Genotek Александр Ракитько.
Ученые провели исследование среди 59 тыс. совершеннолетних россиян в возрасте до 65 лет. Двое из тысячи участников были обладателями генетического заболевания, который вызывает повышение уровня холестерина в крови.