Ученые из Университета Флиндерса доказали существование падальщиков в Австралии времен плейстоцена

Специалисты изучили останки крупного пернатого хищника Taphaetus lacertosus. Ученые использовали работу ученого Чарльза Уолтера де Виса, который описал плечевую и квадратную кости из плейстоценовых отложений, обнаруженных на территории Южной Австралии в 1905 году, передает Planet Today со ссылкой на издание Zootaxa.