Ученые из Университета Флиндерса доказали существование падальщиков в Австралии времен плейстоцена

Минимум один вид грифов жил в Австралии во времена позднего плейстоцена, заявил научный коллектив под началом Эллен Мазер из Университета Флиндерса.
Специалисты изучили останки крупного пернатого хищника Taphaetus lacertosus. Ученые использовали работу ученого Чарльза Уолтера де Виса, который описал плечевую и квадратную кости из плейстоценовых отложений, обнаруженных на территории Южной Австралии в 1905 году, передает Planet Today со ссылкой на издание Zootaxa.
Специалист сделал вывод, что останки принадлежат орлу. Но новое исследование ученых показало, что плечевая кость была частью скелета представителя подсемейства Aegypiinae. Научная работа доказала, что в Австралии жили грифы, которые являлись родственниками современных птиц из рода Gyps. Ученые дали новому виду название Cryptogyps lacertosus.