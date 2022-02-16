Ученые из НИИ физики ЮФУ подтвердили возможность вспышек в результате сближения звезд

Ученые из НИИ физики ЮФУ подтвердили возможность вспышек в результате сближения звезд Новости
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Российские ученые из Южного федерального университета с помощью компьютерного моделирования подтвердили возможность вспышек в результате сближения двух молодых звезд.

Астрофизики изучили сближение двух светил, в результате которого образовалась кометообразная структура и вспышка светимости у двойной звезды Z Большого Пса. Материал исследования опубликован в научном журнале Nature Astronomy.

Эксперты уверены, что такие вспышки имеют большое значение для молодых звездных систем, пишет издание Planet Today. Теорию вспышек светимости звезд впервые доказали российские ученые, сообщил заведующий лабораторией астрофизики и компьютерного моделирования НИИ физики ЮФУ Эдуард Воробьев.

 
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