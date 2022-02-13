Ученые из Копенгагена смогли первыми в мире придать безалкогольному пиву вкус хмеля

Ученые из Копенгагена смогли первыми в мире придать безалкогольному пиву вкус хмеля Новости
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Безалкогольному пиву удалось придать вкус, свойственный только хмельному напитку. Уникальный рецепт создали ученые из Копенгагенского университета.

Многие люди критикуют безалкогольное пиво из-за его водянистости и отсутствия желаемого вкуса. Исследователи из Дании смогли выделить группу молекул, которые придают напитку характерный аромат. Эти монотерпеноиды добавляют в пиво на самой последней стадии его производства, передает Futurity.

«Никто не мог сделать этого раньше, так что это меняет правила игры для безалкогольного пива», — отметил профессор Копенгагенского университета Сотириос Кампранис.

Испытания нового метода пивоварения уже начались на заводах Дании. Примечательно, что изобретенный рецепт является более экологичным, чем традиционный, из-за сокращения выбросов углекислого газа в 100 раз.

 
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