Ученые из Китая и США создали самого маленького в мире шагающего робота

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Группа инженеров из Китая и США построила самого маленького в мире шагающего робота с дистанционным управлением. Его размер составляет всего полмиллиметра, а по своему внешнему виду он напоминает краба.





Такие крошечные роботы имеют целый ряд потенциальных применений, начиная с помощи в хирургических операциях (например, для удаления тромбов или опухолей) и заканчивая ремонтом различного оборудования в труднодоступных местах. И чем меньше будут роботы, тем больше сценариев их применения.

Хотя показанный на картинке робот пока еще не имеет конкретного применения, методы, на основе которых он разработан, могут послужить в будущем для создания крошечных роботов практически любой необходимой конфигурации. «Наша технология обеспечивает различные способы контролируемого движения, робот может передвигаться со средней скоростью, равной половине длины его тела в секунду», — рассказал инженер-механик Хуан Юнган из Северо-Западного университета в Иллинойсе.

Технология изготовления таких роботов была разработана восемь лет назад: отдельные части робота крепятся на упругой подложке с памятью формы, принимающей одно из двух положений в зависимости от степени нагрева. Лазеры, выступающие в качестве своеобразного пульта дистанционного управления, последовательно нагревают определенные части робота, в результате чего эти части принимают нужную форму и толкают «краба» вперед. При этом нет необходимости в дополнительном источнике питания или двигателях, а тонкий прозрачный слой обеспечивает возвращение компонентам своей первоначальной формы при охлаждении чрезвычайно быстро ввиду крошечных размеров устройства. Направляя лазеры на разные участки робокраба, исследователи могут устанавливать то или иное направление движения, а регулируя частоту лазерных вспышек можно менять скорость движения робота.