Ученые Исфаханского университета рекомендовали есть темный шоколад при стрессе

Результаты проведенного иранскими учеными исследования были опубликованы в журнале Nutritional Neuroscience. Согласно тексту публикации, темный шоколад оказывает положительное влияние на синаптическую активность мозга, а также на пластичность одной из областей гиппокампа. Гипотеза ученых была проверена путем проведения научного эксперимента на лабораторных мышах.