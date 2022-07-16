Ученые Исфаханского университета рекомендовали есть темный шоколад при стрессе

Специалисты Исфаханского университета медицинских наук (Иран) изучили полезные свойства темного шоколада. По их словам, его употребление позволяет компенсировать негативное воздействие стресса на головной мозг человека.
Результаты проведенного иранскими учеными исследования были опубликованы в журнале Nutritional Neuroscience. Согласно тексту публикации, темный шоколад оказывает положительное влияние на синаптическую активность мозга, а также на пластичность одной из областей гиппокампа. Гипотеза ученых была проверена путем проведения научного эксперимента на лабораторных мышах.
«Подверженные стрессу животные получали только шоколад, а крысы на факультативной диете — неограниченное количество еды или шоколад. Крысы, пережившие стресс на ограниченной диете, ели только четыре грамма темного шоколада в день», — уточнили авторы научной работы.
Отмечается, что ярко выраженный эффект был замечен в группах с ограниченным стрессом, вызванным диетой. Ученым удалось обратить вспять вредное воздействие стресса на способность мышей к обучению.