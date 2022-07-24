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Ученые Гарвардского университета заявили, что контрастный душ провоцирует инфаркт

Ученые Гарвардского университета заявили, что контрастный душ провоцирует инфаркт
pxhere.com

Десятки тысяч человек ежегодно сталкиваются с инфарктом миокарда. Причиной этого недуга может послужить контрастный душ, предупредили исследователи из Гарвардского университета.

Принято считать, что инфаркт миокарда плотно связан с другими сопутствующими заболеваниями. Среди них гипертония или повышенный уровень холестерина.

«Сердечный приступ возникает, когда кровоток в одной из коронарных артерий сердца внезапно блокируется или резко замедляется. Такой сердечный приступ также называется инфарктом миокарда», — цитирует специалистов Daily Express.

Эксперты подчеркивают, что контрастный душ нежелателен при болезных сердца. Холодная вода заставляет сосуды сокращаться, что препятствует свободному току крови.

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