Ученые Гарвардского университета заявили, что контрастный душ провоцирует инфаркт

Десятки тысяч человек ежегодно сталкиваются с инфарктом миокарда. Причиной этого недуга может послужить контрастный душ, предупредили исследователи из Гарвардского университета.
Принято считать, что инфаркт миокарда плотно связан с другими сопутствующими заболеваниями. Среди них гипертония или повышенный уровень холестерина.
«Сердечный приступ возникает, когда кровоток в одной из коронарных артерий сердца внезапно блокируется или резко замедляется. Такой сердечный приступ также называется инфарктом миокарда», — цитирует специалистов Daily Express.
Эксперты подчеркивают, что контрастный душ нежелателен при болезных сердца. Холодная вода заставляет сосуды сокращаться, что препятствует свободному току крови.