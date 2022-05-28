Ученые Эксетерского университета заставили нейросеть выучить «песню» коралловых рифов

Искусственный интеллект заставили выучить «песню» коралловых рифов, чтобы отслеживать состояние этой сложной экосистемы. Научную работу выполнили сотрудники Эксетерского университета.
Коралловые рифы обладают множеством уникальных характеристик, одной из которых является звуковой ландшафт. С его помощью исследователи определяют состояние здоровья экосистемы, однако эта работа достаточно сложна для человека, пишет Planet Today.
Специалисты создали специальный алгоритм и внедрили в него записи здоровых и деградировавших рифов. Таким образом искусственный интеллект научился понимать разницу и отличать заболевшие экосистемы.