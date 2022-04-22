Ученые Чикагского университета предложили использовать бытовые губки для очищения океана от фосфатов

Фосфатные загрязнения наносят серьезный вред морским

обитателям. Снизить содержание этих химикатов может помочь разработка чикагских

ученых. Эксперимент показал, что губка впитывает до 99% фосфатов, а также такой

объем нефти, который в 30 раз превышает массу самой губки. Исследователи

предложили начать переработку таких бытовых предметов, чтобы впоследствии

использовать их для очистки океана.