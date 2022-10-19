Ученик третьего класса напал на учительницу в красноярской школе

Девятилетний мальчик избил учительницу на глазах у одноклассников в Красноярске. Происшествие случилось в школе №72, сообщили местные СМИ.
По опубликованным данным, сначала агрессивный третьеклассник напал на сверстника. Классный руководитель попыталась успокоить дебошира, однако в ответ он набросился на женщину.
Школьник ударил учительницу по ногам и в область живота, а после прищемил ей руку дверью. Сейчас педагог находится на больничном, а в дальнейшем планирует уволиться из образовательного учреждения.
Родители детей утверждают, что данный мальчик регулярно терроризирует одноклассников. У ребят сменились уже три учителя.
Накануне шестиклассник зарезал 12‑летнюю девочку в Костроме, передавало РИАМО.