Участвующий в программе льготного кредитования Haval Jolion стал самым продаваемым китайским автомобилем в России в сентябре. В топе также Geely Coolray и Geely Atlas Pro

Кроссовер Haval Jolion остается самым продаваемым китайским автомобилем на российском рынке. В сентябре 2022 года его продажи составили 2313 единиц, что более чем в три раза больше, чем годом ранее (691 ед.). Эти данные содержатся в свежем отчете «Ассоциации европейского бизнеса».





Второе место среди «китайцев» по итогам сентября занял Geely Coolray с продажами на уровне 1341 единиц — это на 274 больше, чем год назад. Замыкает тройку лидеров Geely Atlas Pro, свой выбор на котором в прошлом месяце остановил 661 покупатель, что почти вдвое больше, чем в сентябре 2021 года.

На четвертой строчке среди самых популярных китайских автомобилей в России расположился кроссовер Haval F7: его продажи в годовом выражении сократились с 1100 до 491 единиц. Пятым стал купеобразный кроссовер Geely Tugella, обретший в прошлом месяце 439 владельцев. Замыкает топ самых популярных китайских автомобилей кросс-купе Haval F7x, на котором в сентябре остановили свой выбор 330 россиян (в 3,5 раза меньше, чем год назад).

Надо сказать, что Jolion популярен не только в целом по России, но и в Москве: на столичном рынке это самый популярный автомобиль уже второй месяц подряд. Высокий спрос на Jolion в нынешних непростых условиях можно объяснить тем, что он вошёл в программу льготного кредитования наряду с автомобилями УАЗ, Lada и ГАЗ.