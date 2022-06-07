Участницы группы «Фабрика» впервые высказались о покинувших Россию артистах

Участницы популярной группы «Фабрика» впервые высказались о покинувших Россию после начала спецоперации артистах.
По словам певиц, миграция артистов — это личный выбор каждого. Девушки отметили, что каждый человек держит жизнь в своих руках, сообщает Teleprogramma.pro.
Комментируя участившиеся случаи отмены русской культуры на Западе, певицы отметили, что наследие РФ невозможно вычеркнуть из истории.
«Мы безумно любим нашу страну и переживаем за все, что с ней происходит. Есть такие произведения, которые невозможно отменить, как бы ни старались недоброжелатели, как бы ни хотели их вычеркнуть. Мы все-равно будем возвращаться к культурному наследию России», — высказались артистки.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины.
Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным. Среди таких артистов оказались Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант и музыкант Сергей Лазарев. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.