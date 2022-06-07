Участницы группы «Фабрика» впервые высказались о покинувших Россию артистах

«Мы безумно любим нашу страну и переживаем за все, что с ней происходит. Есть такие произведения, которые невозможно отменить, как бы ни старались недоброжелатели, как бы ни хотели их вычеркнуть. Мы все-равно будем возвращаться к культурному наследию России», — высказались артистки.