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Участницу финансовой пирамиды Finiko по прозвищу Тиффани задержали в Петербурге

Участницу финансовой пирамиды Finiko по прозвищу Тиффани задержали в Петербурге
pxhere.com

Полицейские вычислили и задержали одну из организаторов финансовой пирамиды Finiko Анну Серикову, более известную по прозвищу Тиффани. Организация обманула клиентов на сумму более 5 млрд рублей.

По данным ряда СМИ, Серикова была объявлена в международный розыск и заочно арестована по делу о мошенничестве в  особо крупном размере в составе организованной преступной группы. Оперативникам удалось задержать ее в деревне Вартемяги.

Сейчас женщина находится в следственном изоляторе №5. В ближайшее время ее этапируют в Москву.

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