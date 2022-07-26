Участницу финансовой пирамиды Finiko по прозвищу Тиффани задержали в Петербурге

Полицейские вычислили и задержали одну из организаторов финансовой пирамиды Finiko Анну Серикову, более известную по прозвищу Тиффани. Организация обманула клиентов на сумму более 5 млрд рублей.
По данным ряда СМИ, Серикова была объявлена в международный розыск и заочно арестована по делу о мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной преступной группы. Оперативникам удалось задержать ее в деревне Вартемяги.
Сейчас женщина находится в следственном изоляторе №5. В ближайшее время ее этапируют в Москву.