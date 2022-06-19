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Участница ПМЭФ из Индии рассказала о попытках помешать ее поездке в Россию

Участница ПМЭФ из Индии рассказала о попытках помешать ее поездке в Россию
Федерально агентство новостей

Гостья из Индии, президент БРИКС Пурнима Ананд пожаловалась, что ее поездку в Россию на Петербургский международный экономический форму пытались сорвать.

По ее словам, она летела из Нью-Дели в Москву через Шарджу в ОАЭ. Там женщину внезапно остановили охранники. Как сообщила Ананд, на вопросы о причинах задержания ей ответили, что это «инструкция сверху», передает издание «ПолитЭксперт», которое входит в Медиагруппу «Патриот».

Затем приехали полицейские, которые вовсе обвинили ее в том, что она посещала Дубай в 1995 году и совершила преступление.

«Я ответила, что никогда не бывала в Дубае. В тот год у меня даже не было международного паспорта. Они созвонились с кем-то из дубайского офиса, сказали, что задержат меня на время проверки, и, если мои слова подтвердятся, отпустят», — отметила она.

По словам женщины, она была ошеломлена. Однако спустя некоторое время ее отпустили, сославшись на путаницу в паспортах. При этом Ананд подчеркнула, что ее друзья попали в такую же ситуацию.

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