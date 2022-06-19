Участница ПМЭФ из Индии рассказала о попытках помешать ее поездке в Россию

«Я ответила, что никогда не бывала в Дубае. В тот год у меня даже не было международного паспорта. Они созвонились с кем-то из дубайского офиса, сказали, что задержат меня на время проверки, и, если мои слова подтвердятся, отпустят», — отметила она.