Участница группы «Фабрика» Ирина Тонева рассказала, почему пойдет в новый «Макдональдс»

Участница популярной группы «Фабрика» Ирина Тонева в интервью изданию Teleprogramma.pro рассказала о планах посетить «Макдоналдс» в России после ребрендинга.
Недавно было объявлено, что «Макдоналдс» вернется на российский рынок, но под другой вывеской и при содействии отечественного производителя.
Новая сеть ресторанов быстрого питания, создаваемая на базе прекратившего работу в России McDonald’s, подала две заявки на регистрацию логотипов в трех цветах — красном, оранжевом и зеленом.
Певица Ирина Тонева рассказала, что планирует посетить ресторан после обновления. По словам артистки, ей интересно посмотреть, как изменится меню.
«Мы с мужем хотим пойти на открытие и посмотреть, может, в меню будут какие-то продукты полезней, чем это было раньше. Все-таки это ребрендинг. Возможно, появится что-то новенькое, интересное», — рассказала Тонева.
Новый владелец McDonald’s, бизнесмен Александр Говор заявил, что за два месяца планирует открыть все рестораны сети. Он отметил, что продолжает платить зарплату всем сотрудникам ресторанов, которые еще не открылись.