Участники Общественного совета в Энгельсе обсудили социальное развитие района

Общественный совет в Энгельсе провел первое заседание нового состава, участники которого обсудили социальное развитие района.
Встречу открыл глава администрации Дмитрий Плеханов, передает портал «Общественное мнение». Он заявил, что надеется на активную гражданскую позицию каждого, кто желает сотрудничать с районным руководством.
Общественники также обсудили вопросы ЖКХ, транспорта, проблемы национальных отношений, предпринимательство, образование и культуру. Кроме того, несколько активистов выразили желание освещать работу Общественного совета в социальных сетях.
Ранее Дмитрий Плеханов потребовал отменить выступление исполнителей Сергея Крылова и Карины Кокс в День города.