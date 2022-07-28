Участники Общественного совета в Энгельсе обсудили социальное развитие района

Ранее Дмитрий Плеханов потребовал отменить выступление исполнителей Сергея Крылова и Карины Кокс в День города.

Общественники также обсудили вопросы ЖКХ, транспорта, проблемы национальных отношений, предпринимательство, образование и культуру. Кроме того, несколько активистов выразили желание освещать работу Общественного совета в социальных сетях.

Встречу открыл глава администрации Дмитрий Плеханов, передает портал «Общественное мнение» . Он заявил, что надеется на активную гражданскую позицию каждого, кто желает сотрудничать с районным руководством.