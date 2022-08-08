Участники группы “Би-2” прокомментировали слухи об эмиграции

Группа “Би-2”

Участники группы “Би-2” прокомментировали слухи о своей эмиграции из России, которые ранее появились в сети. Так, СМИ сообщили, что они покинули страну в связи с “давлением, которое оказывали патриотически настроенные граждане”. Музыканты опубликовали в официальном телеграм-канале группы пост, в котором опровергли отъезд, и сопроводили его фотографиями из запланированного отпуска.

Идет пятая неделя нашего ежегодного летнего отпуска. С удивлением читаем вбросы о том, что мы “тайно и спешно покинули страну”. Отдыхать предпочитаем кто как, но всегда — открыто и расслабленно.

В ближайшее время у группы запланированы концерты в России: в конце августа “Би-2” сыграет в Самаре, в сентябре выступит в Томске.

Ранее группа “Би-2” попала в список нежелательных артистов, который распространяется среди концертных промоутеров. Так, участники группы осудили военную спецоперацию РФ на Украине, а позже отказались выступить на концерте в поддержку спецоперации.

Позже группа выступила на Суперкубке в Санкт-Петербурге, где фанаты освистали артистов. Однако поводом для реакции зрителей могла стать не политическая позиция группы, а шарфик ФК “Спартак”, в котором появился на сцене один из музыкантов.

Напомним, что семьи Левы и Шуры уже долгое время проживают за границей.