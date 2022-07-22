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Участники «Большой перемены» из Кирова выиграли бесплатное путешествие во Владивосток

Участники «Большой перемены» из Кирова выиграли бесплатное путешествие во Владивосток
Photo by Sung Shin on Unsplash

Кировские школьники вошли в число лучших участников конкурса «Большая перемена» и выиграли бесплатное путешествие во Владивосток.

Обладателями приза стали Марина Матушкина, Иван Чернядьев и Тимофей Белоглазов. Они получили сертификаты на путешествие на поезде из Петербурга во Владивосток и обратно с посещением крупных городов и достопримечательностей.

Кировскую область в «Артеке» представляют 12 человек. Девять из них являются финалистами этого детского конкурса. Кроме того, несколько кировских ребят стали амбассадорами нового детского движения, пишет «Первоисточник».

владивосток киров путешествие школьники
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RusNewsToday24
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