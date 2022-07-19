Участники астанинской «тройки» договорились провести следующий саммит в России

Следующий трехсторонний саммит лидеров стран-гарантов астанинского процесса по урегулированию в Сирии пройдет на территории России. Такое решение было принято после встречи президентов РФ, Ирана и Турции.
Российский президент Владимир Путин 19 июля прибыл в Тегеран для участия в саммите астанинской «тройки». Он встретился с коллегами из Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Тайипом Эрдоганом.
В ходе встречи глава государства предложил иностранным лидерам провести следующую встречу в России. Он отметил, что будет рад видеть уважаемых коллег в Москве, передает телеканал «360».