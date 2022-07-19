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Участники астанинской «тройки» договорились провести следующий саммит в России

Участники астанинской «тройки» договорились провести следующий саммит в России
kremlin.ru / Администрация президента России

Следующий трехсторонний саммит лидеров стран-гарантов астанинского процесса по урегулированию в Сирии пройдет на территории России. Такое решение было принято после встречи президентов РФ, Ирана и Турции.

Российский президент Владимир Путин 19 июля прибыл в Тегеран для участия в саммите астанинской «тройки». Он встретился с коллегами из Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Тайипом Эрдоганом.

В ходе встречи глава государства предложил иностранным лидерам провести следующую встречу в России. Он отметил, что будет рад видеть уважаемых коллег в Москве, передает телеканал «360».

астанинский саммит Иран Россия Турция
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RusNewsToday24
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