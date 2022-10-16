Участник освобождения Белоруссии во времена ВОВ Георгий Платонов умер в 99 лет

Ушел из жизни Герой Советского Союза Георгий Платонов. Участнику боев за освобождение Белоруссии и Польши в годы ВОВ было 99 лет. О смерти фронтовика рассказали в Telegram-канале «Твои герои, Саратов!».
Причины смерти мужчины не озвучиваются. По данным источника, прощальная церемония состоится 18 октября на улице Платонова в городе Хвалынск.
Георгий Платонов родился 4 апреля 1923 года. Вступил в ряды Красной Армии с 1941 года. Однако на фронт попал лишь в 1943, когда окончил высшую офицерскую кавалерийскую школу.
Сообщается, что он принимал участие в сражениях на Западном и Первом Белорусском фронтах, а также на территории Германии, и освобождал Польшу и Белоруссию, командуя эскадроном 62-го гвардейского полка 16-й гвардейской кавалерийской дивизии. Получил три боевых ранения.
В мае 1944 года Платонова наградили орденом Красной Звезды. Чуть меньше года спустя ему дали звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».