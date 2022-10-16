Участник освобождения Белоруссии во времена ВОВ Георгий Платонов умер в 99 лет

Сообщается, что он принимал участие в сражениях на Западном и Первом Белорусском фронтах, а также на территории Германии, и освобождал Польшу и Белоруссию, командуя эскадроном 62-го гвардейского полка 16-й гвардейской кавалерийской дивизии. Получил три боевых ранения.