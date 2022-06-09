Участник конкурса на развитие «Горской «объяснил актуальность петербургского проекта

«Текущие экономические и геополитические сложности, конечно, накладывают отпечаток, мы находимся в новой реальности и с ней необходимо считаться. Однако, изучив всю повестку, мы пришли к выводу, что те составляющие, которыми был наполнен наш проект, сейчас в любом случае будут развиваться. Инновационный центр, IT-деревня, Light Industrial, – все это очень перспективные направления. На сегодняшний день развитие “Горской” остается актуальным: коммерческий проект социальной направленности – это проект, куда действительно поедут горожане и гости города, и, хотелось бы, чтобы они постоянно возвращались в это место», – пояснил Акиньшин.