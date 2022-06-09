Участник конкурса на развитие «Горской «объяснил актуальность петербургского проекта

Консорциум под лидерством Wowhaus (ООО «Ваухаус») стал победителем конкурса на развитие проекта «Горская». Представитель компании «Марис Пропертиз», которая оказалась на втором месте, Кирилл Акиньшин рассказал о важности реализуемой в Санкт-Петербурге идеи.
В беседе с журналистами «Экономики сегодня» участник конкурса объяснил актуальность «Горской». Акиньшин напомнил, что проект подразумевает запуск инновационного центра и IT-деревни, которые являются перспективными направлениями.
«Текущие экономические и геополитические сложности, конечно, накладывают отпечаток, мы находимся в новой реальности и с ней необходимо считаться. Однако, изучив всю повестку, мы пришли к выводу, что те составляющие, которыми был наполнен наш проект, сейчас в любом случае будут развиваться. Инновационный центр, IT-деревня, Light Industrial, – все это очень перспективные направления. На сегодняшний день развитие “Горской” остается актуальным: коммерческий проект социальной направленности – это проект, куда действительно поедут горожане и гости города, и, хотелось бы, чтобы они постоянно возвращались в это место», – пояснил Акиньшин.
В 2021 году компания «Мегалайн» и петербургское правительство подписали соглашение о развитии «Горской». Проекту выделено 140 гектаров, на которых расположатся четыре основных кластера. Жители и гости города смогут отдыхать и работать в одном пространстве.