Участник КИБЕР ФРОНТА Z Яблоненко обозначил цели и задачи в информпространстве

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Штаб КИБЕР ФРОНТ Z провел очередную встречу единомышленников. В ходе патриотического вечера обсуждалась возможность привлечения на «киберпередовую» молодежи, которая нередко кичится своей аполитичностью.
Участники заметили, что таких людей становится все меньше. Доказывает это хотя бы тот факт, что на аккаунты КИБЕР ФРОНТА Z в соцсетях подписаны более 100 000 человек. Многие поддерживают деятельность патриотов и в оффлайне. По словам одного из присутствующих Михаила Яблоненко, патриотические вечера смогут привлечь немало народу, которые на данный момент остаются в неведении.
«Есть очень большой дефицит информации, много интересующихся людей, которые на свои многочисленные вопросы не могут найти никаких ответов. Есть вопросы и к государству, и к СМИ», — отметил участник встречи.
По его словам, каждый может прийти на мероприятие и высказать свое мнение. Вероятно, оно сможет повлиять на текущую ситуацию, пишет Федеральное агентство новостей.