Участник КИБЕР ФРОНТА Z Яблоненко обозначил цели и задачи в информпространстве

Участники заметили, что таких людей становится все меньше. Доказывает это хотя бы тот факт, что на аккаунты КИБЕР ФРОНТА Z в соцсетях подписаны более 100 000 человек. Многие поддерживают деятельность патриотов и в оффлайне. По словам одного из присутствующих Михаила Яблоненко, патриотические вечера смогут привлечь немало народу, которые на данный момент остаются в неведении.