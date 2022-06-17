Участник ИГИЛ получил пожизненный срок за подготовку ряда терактов в Москве

Верховный суд вынес решение по делу участника ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в РФ) Тоджиддина Назарова. Его признали виновным в планировании ряда терактов на территории Москвы. Мужчину приговорили к пожизненному заключению. Об этом информирует ТАСС.
Установлено, что в 2017 году злоумышленник вместе с подконтрольной ему группой террористов собирались устроить взрывы в Москве, Подмосковье, Петербурге и Новосибирске. В частности, бомбы они хотели заложить возле Кремля и здания ФСБ.
- * – запрещенная в РФ террористическая организация