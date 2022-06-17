Участник ИГИЛ получил пожизненный срок за подготовку ряда терактов в Москве

Установлено, что в 2017 году злоумышленник вместе с подконтрольной ему группой террористов собирались устроить взрывы в Москве, Подмосковье, Петербурге и Новосибирске. В частности, бомбы они хотели заложить возле Кремля и здания ФСБ.