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Участник ИГИЛ получил пожизненный срок за подготовку ряда терактов в Москве

Участник ИГИЛ получил пожизненный срок за подготовку ряда терактов в Москве
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Верховный суд вынес решение по делу участника ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в РФ) Тоджиддина Назарова. Его признали виновным в планировании ряда терактов на территории Москвы. Мужчину приговорили к пожизненному заключению. Об этом информирует ТАСС.

Установлено, что в 2017 году злоумышленник вместе с подконтрольной ему группой террористов собирались устроить взрывы в Москве, Подмосковье, Петербурге и Новосибирске. В частности, бомбы они хотели заложить возле Кремля и здания ФСБ.

  • * – запрещенная в РФ террористическая организация
игил приговор теракт
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