Участник группировки нацистов «Медведи SS» умер в СИЗО из-за наркозависимости

Член диверсионно-штурмовой группировки «Медведи SS» скончался в СИЗО на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). У него наблюдались хронические заболевания, которые обострились на фоне наркозависимости.
Погибший пристрастился с запрещенным веществам еще до момента взятия его в плен на заводе «Азовсталь». Из-за наркотиков у него начались обострения хронических недугов, передает ТАСС со ссылкой на следственные органы ДНР.
«Неонацист умер в следственном изоляторе республики до окончания расследования уголовного дела в отношении всех обвиняемых и передачи их дела в суд», — говорится в сообщении.
Возбужденное против покойного неонациста дело будет закрыто по нереабилитирующим основаниям. Его показания будут учтены и взяты во внимание следственными органами.