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Участник группировки нацистов «Медведи SS» умер в СИЗО из-за наркозависимости

Участник группировки нацистов «Медведи SS» умер в СИЗО из-за наркозависимости
globallookpress.com / Victor / XinHua

Член диверсионно-штурмовой группировки «Медведи SS» скончался в СИЗО на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). У него наблюдались хронические заболевания, которые обострились на фоне наркозависимости.

Погибший пристрастился с запрещенным веществам еще до момента взятия его в плен на заводе «Азовсталь». Из-за наркотиков у него начались обострения хронических недугов, передает ТАСС со ссылкой на следственные органы ДНР.

«Неонацист умер в следственном изоляторе республики до окончания расследования уголовного дела в отношении всех обвиняемых и передачи их дела в суд», — говорится в сообщении.

Возбужденное против покойного неонациста дело будет закрыто по нереабилитирующим основаниям. Его показания будут учтены и взяты во внимание следственными органами.

ДНР медведи ss наркотики
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