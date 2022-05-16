Участница «Битвы экстрасенсов» рассказала, кто заказал «травлю» Галкина

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Участница шоу «Битва экстрасенсов», ясновидящая Кажетта Ахмеджанова высказалась о скандале, в который оказался вовлечен юморист Максим Галкин. Она заявила, что некто из его окружения желает артисту зла.
Экстрасенс считает, что в свое время шоумен мог кому-то перейти дорогу. Кто-то затаил на Галкина обиду, что и стало причиной череды скандалов, в которых он оказался замешан.
«Все идет от ближайшего круга артиста. Максим давно был на счету! Его близкий человек ждал момента, чтобы свалить на него всю грязь и начать против него войну», — рассказала экстрасенс изданию «Собеседник».
Также медиум заметила, что не видит проблем у Пугачевой. Она обратила внимание, что у Примадонны сильный ангел-хранитель, который ее оберегает.
Ахмеджанова назвала предполагаемую дату возвращения Галкина и Пугачевой из Израиля. Она считает, что это произойдет до конца этого года.