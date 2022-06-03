Участки для сельскохозяйственных работ в Свердловской области можно арендовать за рубль

В Свердловской области можно арендовать земельный участок за один рубль, если на нем планируется проведение сельскохозяйственных работ. Такое постановление подписал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
Губернатор уточнил, что льготная арендная плата предусмотрена для земельных участок, которые не сдавались в аренду с 2019 года, льгота действует с даты заключения договора аренды до конца 2022, сообщает ИА «УралПолит.RU». Таким образом в оборот будут вовлечены не используемые в течение трех лет земельные участки, это составит более трех тысяч гектаров. Информация о расположении и площади данных участков находится на официальном сайте министерства управлению государственным имуществом Свердловской области и на сайтах муниципальных образований.