Участки для сельскохозяйственных работ в Свердловской области можно арендовать за рубль

Губернатор уточнил, что льготная арендная плата предусмотрена для земельных участок, которые не сдавались в аренду с 2019 года, льгота действует с даты заключения договора аренды до конца 2022, сообщает ИА «УралПолит.RU». Таким образом в оборот будут вовлечены не используемые в течение трех лет земельные участки, это составит более трех тысяч гектаров. Информация о расположении и площади данных участков находится на официальном сайте министерства управлению государственным имуществом Свердловской области и на сайтах муниципальных образований.