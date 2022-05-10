Участие в традиционном шествии «Бессмертного полка» приняли 12 миллионов человек

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Около 12 миллионов человек приняли участие в традиционной акции «Бессмертный полк», приуроченной к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявили представители Министерства внутренних дел России.
По данным МВД России, в акции «Бессмертный полк», прошедшей в Москве, приняли участие более миллиона россиян. Колонна прошла от станции метро «Динамо» до Красной площади. Руководство движения «Бессмертный полк России» отметило, что они удовлетворены тем, как акция прошла в российской столице и в других регионах страны.
«Бессмертный полк» — традиционная акция, в рамках которой участники проходят колонной по улицам своих городов, держа в руках портреты участников Великой Отечественной войны. Впервые эта акция прошла в Томске по инициативе местных журналистов.