Участие в традиционном шествии «Бессмертного полка» приняли 12 миллионов человек

По данным МВД России, в акции «Бессмертный полк», прошедшей в Москве, приняли участие более миллиона россиян. Колонна прошла от станции метро «Динамо» до Красной площади. Руководство движения «Бессмертный полк России» отметило, что они удовлетворены тем, как акция прошла в российской столице и в других регионах страны.