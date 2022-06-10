«Участи предателя не избежать»: Скабеева высказалась о покинувшем Россию Максиме Галкине

Российская ведущая Ольга Скабеева прокомментировала программу юмориста Максима Галкина, с которой он гастролирует по Израилю. По мнению журналистки, старание, с которым он шутит о геополитике, спецоперации на Украине и известных россиянах, не поможет ему избежать участи предателя.
У покинувшего Россию шоумена на весь июнь запланированы концерты в Израиле, на которых он смеется о геополитической ситуации, унижая и оскорбляя известных россиян и русских в целом. Так, в очередном выступлении он пошутил, что Скабеева будет сжигать альбомы ABBA, а Владимир Соловьев будет прогонять Карлсона из России. При этом российский народ будет заниматься переименованием саун в сухопарки, а шведских стенки в лазалки. Этим Галкин хотел показать, что в России не воспринимают ничего иностранного.
В ответ на такие скабрезные шутки Скабеева отметила, что комик в первую очередь обливает грязью свою Родину. Она убеждена, что предателей не любят нигде, в том числе и в России. Ведущая считает, что всех перебежчиков ждет судьба журналиста Александра Невзорова* (признан в РФ иноагентом), которого вскоре выкинут отовсюду.
«Так бывает со всеми предателями. Когда предаешь Родину, прилетает и с одной стороны, и с другой. Все нормальные русские люди испытывают презрение, а на Украине Невзоров не нужен никому. То же самое будет и с товарищем Лазаревой, которая прямо сейчас измывается над родиной, пребывая в Испании. К огромному сожалению, то же самое будет и с некогда талантливым Галкиным, который окончательно исписался. Шутки у него про Россию несмешные. Выглядит просто глупо. Еще раз: они вам что говорят? “Идите в дупу, вы нам, такие старательные, все равно не нужны”», — заявила Ольга Скабеева.
Юморист Максим Галкин покинул Россию у улетел в Израиль со своей женой Аллой Пугачевой и детьми после начала спецоперации на Украине. Артист начал высказываться против действий РФ сразу по приезду в другое государство. Так, Галкин выкладывает в социальные сети видео, в которых размышляет о действиях Москвы и критикует спецоперацию.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик. Однако часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным. Среди таких артистов оказались Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант и музыкант Сергей Лазарев. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами