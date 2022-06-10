«Участи предателя не избежать»: Скабеева высказалась о покинувшем Россию Максиме Галкине

«Так бывает со всеми предателями. Когда предаешь Родину, прилетает и с одной стороны, и с другой. Все нормальные русские люди испытывают презрение, а на Украине Невзоров не нужен никому. То же самое будет и с товарищем Лазаревой, которая прямо сейчас измывается над родиной, пребывая в Испании. К огромному сожалению, то же самое будет и с некогда талантливым Галкиным, который окончательно исписался. Шутки у него про Россию несмешные. Выглядит просто глупо. Еще раз: они вам что говорят? “Идите в дупу, вы нам, такие старательные, все равно не нужны”», — заявила Ольга Скабеева.