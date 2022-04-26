Учащийся колледжа собирался устроить теракт 9 Мая под Тверью

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Учащийся колледжа планировал устроить теракт 9 мая 2022 года в Тверской области, пишет ТАСС со ссылкой на ежегодный доклад генпрокурора РФ Совету Федерации.
Установлено, что молодой человек является сторонником украинской неонацистской организации «МКУ». Он собирался совершить преступление на объекте транспортной инфраструктуры в период празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Следователи ищут сообщников злоумышленника и устанавливают обстоятельства планируемого убийства.
загрузка...