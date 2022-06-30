Убытки H&M от ухода из России, Белоруссии и с Украины достигли 22 млн долларов

Прекращение деятельности в России, Белоруссии и на Украине принесло шведской компании H&M Group убытки в размере 228 млн крон, или 22 млн долларов, указано в отчете организации за первые шесть месяцев текущего года.
В дополнение к обнародованным потерям у крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой есть нереализованная курсовая прибыль в сумме 353 млн крон, или 34 млн долларов, «по отношению к внутренней дебиторской задолженности в российских рублях».
«Операционный результат для этих рынков за квартал составил минус 228 млн шведских крон», — говорится в отчете, опубликованном пресс-службой.
В компании ожидают дальнейшего снижения продаж в июне на 5%.