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Убытки H&M от ухода из России, Белоруссии и с Украины достигли 22 млн долларов

Убытки H&M от ухода из России, Белоруссии и с Украины достигли 22 млн долларов
flickr.com/PD

Прекращение деятельности в России, Белоруссии и на Украине принесло шведской компании H&M Group убытки в размере 228 млн крон, или 22 млн долларов, указано в отчете организации за первые шесть месяцев текущего года.

В дополнение к обнародованным потерям у крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой есть нереализованная курсовая прибыль в сумме 353 млн крон, или 34 млн долларов, «по отношению к внутренней дебиторской задолженности в российских рублях».

«Операционный результат для этих рынков за квартал составил минус 228 млн шведских крон», — говорится в отчете, опубликованном пресс-службой.

В компании ожидают дальнейшего снижения продаж в июне на 5%. 

H&M иностранный бизнес убыток уход из России финансовая отчетность
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