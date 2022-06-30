Убытки H&M от ухода из России, Белоруссии и с Украины достигли 22 млн долларов

В дополнение к обнародованным потерям у крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой есть нереализованная курсовая прибыль в сумме 353 млн крон, или 34 млн долларов, «по отношению к внутренней дебиторской задолженности в российских рублях».