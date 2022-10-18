Уборкой снега в Кирове зимой займутся 185 единиц техники

Город разделят на несколько участков, за каждым из которых будет закреплена своя субподрядная организация – одна из пяти. Всего в уборке снега предполагают задействовать 185 единиц техники. Для обработки улиц заготовили 5 тысяч тонн материалов: галита, каленого песка, пескосоляной смеси и бионорда. Вывозом снега будут заниматься в основном в ночное время суток.