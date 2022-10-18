Уборкой снега в Кирове зимой займутся 185 единиц техники

Губернатор Кировской области Александр Соколов проверил готовность местных подрядчиков к будущему зимнему сезону. О том, как будет проводиться очистка улиц от снега зимой, сообщили в АО «Гордормостстрой».
Как пишет издание «Кировская правда», договор на зимнюю уборку улиц Кирова с ГДМС заключили еще в августе. Подрядчики обязаны будут обслуживать порядка 7 млн кв. м. дорог, 3 млн кв. м. газонов и до 1 млн кв. м. тротуаров.
Город разделят на несколько участков, за каждым из которых будет закреплена своя субподрядная организация – одна из пяти. Всего в уборке снега предполагают задействовать 185 единиц техники. Для обработки улиц заготовили 5 тысяч тонн материалов: галита, каленого песка, пескосоляной смеси и бионорда. Вывозом снега будут заниматься в основном в ночное время суток.